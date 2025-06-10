Görenleri Dehşete Düşüren Kaza! Bariyerde Asılı Kaldı

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Edinilen bilgiye göre, Nurhan A. yönetimindeki 06 EBS 763 plakalı otomobil, Helvacı Mahallesi Çağlayan Caddesi’nde yolun kenarındaki bariyerlere çarpıp sürüklendi. Otomobil bariyere asılı kalırken, kazada araçta yolcu olarak bulunan Hasan A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA