Görenler İnanamadı: Sibirya Kurdu Traktör Direksiyonunda
Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan 'Çakır' isimli Sibirya kurdu traktör direksiyonuna geçti. Sibirya kurdunun traktör sürme anları, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. İşte o anlar...
Sakarya’nın Karasu ilçesinde ‘Çakır’ adındaki sibirya kurdunun traktör aşkı, görenleri hayrete düşürüyor.
Sahibi ise traktörle yolculuk etmeyi seven kurdu bir an bile yanından ayırmıyor. Traktör sevgisine hayran kaldığı kurda, karda metrelerce traktör kullandıran sahibi o anları cep telefonuyla kayda aldı.
Görüntülerde, kar üzerinde seyir halindeki traktörün direksiyonunda köpeğin olduğu anlar yer aldı.
Kaynak: İHA
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