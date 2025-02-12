Görenler İnanamadı: Sibirya Kurdu Traktör Direksiyonunda

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan 'Çakır' isimli Sibirya kurdu traktör direksiyonuna geçti. Sibirya kurdunun traktör sürme anları, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. İşte o anlar...

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde ‘Çakır’ adındaki sibirya kurdunun traktör aşkı, görenleri hayrete düşürüyor.

Görenler İnanamadı: Sibirya Kurdu Traktör Direksiyonunda - Resim : 1

Sahibi ise traktörle yolculuk etmeyi seven kurdu bir an bile yanından ayırmıyor. Traktör sevgisine hayran kaldığı kurda, karda metrelerce traktör kullandıran sahibi o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Görenler İnanamadı: Sibirya Kurdu Traktör Direksiyonunda - Resim : 2 Görüntülerde, kar üzerinde seyir halindeki traktörün direksiyonunda köpeğin olduğu anlar yer aldı.

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Kaynak: İHA

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