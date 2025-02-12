Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Kardan İtfaiye İlgi Odağı Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kentte etkisini gösteren kar yağışı ile beraber zorda kalan vatandaşların yanlarında olmayı sürdürüyor.

Vakanın olmadığı zamanda da dairenin bahçesinde kardan adam yapan ekipler, üzerine itfaiye elbisesi giydirdi. Elindeki hortumu ve hava maskesiyle gerçek bir itfaiyeci andıran kardan itfaiye, beğeni topladı.



Ekipler kardan itfaiyeyi 'böyle olur itfaiyecinin kardan adamı' paylaşımı ile sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kaynak: İHA