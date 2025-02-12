Gören Dönüp Bir Daha Baktı! Kardan İtfaiye İlgi Odağı Oldu
Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı sonrası itfaiye ekiplerinin yaptığı kardan adam ilgi odağı oldu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı 'kardan itfaiye'yi gören dönüp bir daha baktı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kentte etkisini gösteren kar yağışı ile beraber zorda kalan vatandaşların yanlarında olmayı sürdürüyor.
Vakanın olmadığı zamanda da dairenin bahçesinde kardan adam yapan ekipler, üzerine itfaiye elbisesi giydirdi. Elindeki hortumu ve hava maskesiyle gerçek bir itfaiyeci andıran kardan itfaiye, beğeni topladı.
Ekipler kardan itfaiyeyi 'böyle olur itfaiyecinin kardan adamı' paylaşımı ile sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Kaynak: İHA
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