Gökyüzünde Gizemli Cisim: Görenler UFO Zannetti!

Hatay’ın Arsuz ilçesinde gökyüzünde gördüğü cismi ’UFO’ zanneden vatandaş heyecan dolu anlar yaşadı. O anları kayıt altına alan Selim Töremiş, "Elim titreyerek çektim çünkü ne olduğunu çözmeye çalışıyorum telefonun kamerasına güvendim yine çözemedim ne olduğunu" dedi.

Gökyüzünde Gizemli Cisim: Görenler UFO Zannetti!

Hatay’ın Arsuz ilçesi Övündük Mahallesi’nde kuryelik yapan Selim Töremiş, gündüz saatlerinde gökyüzünde gördüğü cismi cep telefonu kamerasına kayıt altına almaya başladı. Gökyüzünde düzensiz hareketlerde bulunan cismi uçan UFO'ya benzeten gencin ve yanındakilerin heyecanı kameraya yansıdı.

O anları kaydeden 29 yaşındaki Selim Töremiş, şöyle konuştu:

"İlk gördüğüm zaman bir doğum günü balonu falan sandım ama hiçbir şekilde benzetemedim. Benzetemememdeki sebep eninden ve boyutundan dolayı böyle bir balon ben daha önce görmedim. Video kaydını aldıktan sonra birkaç arkadaşa danıştım hani nedir ne değildir diye bilgi almak için kimisi meteoroloji balonu olduğunu söyledi ama Google'dan arattırdığım zaman meteoroloji balonu olmadığını da gördüm. Altında da zaten bir şey bağlıydı böyle top gibin ama ne olduğunu çözemedim yani ufo tarzı bir şey olduğunu düşündüm daha doğrusu benzettim çünkü cisim gündüz vakti parlayıp duruyordu. Aynalı gibi açıkçası. Elim titreyerek çektim çünkü ne olduğunu çözmeye çalışıyorum telefonun kamerasına güvendim yine çözemedim ne olduğunu.

Konuşmamın en başında balon olduğunu düşünmüştüm fakat daha sonra da balon olmadığını nasıl anlıyorum rüzgar yönünün aksi yönünde uçmaya başladı. Dron'da benzettim, dron da değil çünkü cihaz değildi. Cihaz olmadığını da gördüm bayağı büyük bir şeydi. Bir drona göre büyüktü çünkü uzaklaştıkça hani cisim kaybolmuyordu. Küçülmesi lazımdı küçülmedi en sonunda yükselerek uzaklaşıp gitti. Yön olarak İskenderun’a doğru yükselerek yukarıya doğru gitti."

Kaynak: İHA

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