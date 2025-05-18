Giresun'da 'Yeşil Sofra' Kuruluyor: İki Gün Sürecek

Giresun’un yeşil lezzetleri ve doğal güzellikleri, 24-25 Mayıs’ta düzenlenecek festivalle tanıtılacak. İki gün sürecek "Giresun'un Yeşil Lezzetleri Festivali"nde uzman konuklar, şefler ve yazarlar bir araya gelecek.

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Giresun'da 'Yeşil Sofra' Kuruluyor: İki Gün Sürecek

Türkiye’nin en zengin vejetaryen mutfaklarından biri olan Giresun’un yeşil lezzetleri bu yıl da festivale konu olacak. Kentin doğal güzellikleri ve zengin mutfak kültürünü bir araya getiren "Giresun'un Yeşil Lezzetleri Festivali"nin üçüncüsü 24-25 Mayıs'ta düzenlenecek. Festivalle, kentin yöresel tatlarının ve kültürel mirasının Türkiye’ye tanıtılması hedefleniyor.

Giresun Turizm Platformu Başkanı Şevket Alaeddinoğlu, Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirilecek festival öncesi, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Özer Pazarlı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdem Kılavuz ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Festival Komitesi adına açıklama yapan Alaeddinoğlu, festivalin Giresun için bir “fayda projesi” olduğunu belirterek, “Bu etkinlik Giresun’daki birlikteliğin ve hareketliliğin bir simgesidir. Bu yüzden çok önemsiyoruz” dedi.

Alaeddinoğlu, gastronomi turizminin Türkiye genelinde yükselen bir değer olduğuna dikkat çekerek, “Dünyanın en zengin vejetaryen mutfağına sahip şehirlerden biri olan Giresun’da bu festivali hayata geçirmek için dört yıldır çalışıyoruz. Bu yıl festivalimizin üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Alanında uzman gazeteciler, köşe yazarları, tarım ve gastronomi dünyasından yaklaşık 100 önemli konuğu ağırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Giresun’a olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Alaeddinoğlu, “Davet ettiğimiz isimlerin, aynı tarihlerde başka şehirlerdeki etkinlikleri değil, Giresun’u tercih etmeleri bizleri ayrıca mutlu etti. Giresun’un doğası, yeşili, denizi ve merak uyandıran yapısı misafirler üzerinde güçlü bir etki bırakıyor” diye konuştu.

Festival, 24 Mayıs Cumartesi saat 11.00’de Debboy’dan Atatürk Meydanı’na düzenlenecek yürüyüşle başlayacak. Programda şeflerin yöresel otlarla yemek yapımı, söyleşiler, halk oyunları gösterisi ve yemek yarışması yer alacak. Festival coşkusu akşam bölümünde Alişan konseriyle devam edecek. Festivalde 25 Mayıs Pazar Eynesil ilçesinin Ören beldesinde 5. Amber Çay Hasat Şenliği düzenlenecek. Ardından Göksu travertenleri ve Mavigöl gibi eşsiz doğal güzellikleri de kapsayan Kulakkaya Yaylası gezisi ile etkinlik sona erecek.

Kaynak: ANKA

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