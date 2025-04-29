Giresun’da Polis Aracının Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Giresun’un Taşbaşı Parkı mevkiinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde 21 Nisan 2025 sabahı yaşanan trafik kazası yürekleri dağladı. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Gizem Yaşar Çolaker, araçtan indikten sonra üst geçide doğru yürürken, emniyet şeridinde seyreden bir sivil polis aracı tarafından çarpıldı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Çolaker, olay yerine hızla sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

Özel bir bankada çalıştığı öğrenilen Çolaker, hastanede 7 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. Kazanın ardından Taşbaşı mevkiinde bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde yönetti. Gizem Yaşar Çolaker’in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Olay, hem Giresun’da hem de sosyal medyada büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: İHA