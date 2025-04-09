Giresun’da Otomobil Şarampole Devrildi, 4 Yaralı

Alınan bilgilere göre, Gülburnu köyü mevkiinde M.S. (36) yönetimindeki 43 AF 480 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü M.S. ile araçta bulunan yolcular M.K. (30), N.G. (33) ve N.A. (25) yaralandı. Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Espiye Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA