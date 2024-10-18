Giresun'da Emekliliğe Ayrılan 43 Yıllık Öğretmen Çiçeklerle Uğurlandı

Güzelyurt İlkokulu Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik, 43 yıl 5 ay 14 gün süren öğretmenlik ve idarecilik kariyerini emeklilikle noktaladı. Öğrencilerin okulda çiçeklerle karşıladığı Çelik, duygulandı.

Çelik, görevinin artık sona erdiğini belirterek, "Ama sizler görevlerinize devam ediyorsunuz. Sizler bayraksınız, birer meşalesiniz, geleceksiniz. Bu vatan sizlerden çok şey bekliyor. En güzel günler sizlerin olsun, temennim hep başarılı olmanızdır." dedi.

Okul Müdürü Uğur Sağlam ise "Nezaketi, zarafeti ve davranışlarıyla hepimize örnek olan Mustafa hocamızı emekliliğe uğurlamak bizler için de gurur oldu. Güzelyurt ailesi olarak kendisine sevdikleriyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik hayatı dileriz." diye konuştu.

Sağlam, Çelik'e plaket takdim etti.

Çelik, öğrenci ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde okuldan ayrıldı.

Kaynak: AA