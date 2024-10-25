Giresun Belediyesi 29 Cumhuriyet Konserlerini İptal Etti

Giresun Belediyesi, Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısı nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştireceği tüm konserleri iptal ettiğini açıkladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Kahramankazan'da gerçekleşen hain terör saldırısında hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirmeyi planladığımız sanatçı Emre Fel konseri ile diğer tüm konserlerimizin ve havai fişek gösterisinin iptal edildiğini kamuoyuna duyuruyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyor, terörü lanetliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA