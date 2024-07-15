Gerçeği Yangın Ortaya Çıkardı! Apartman Dairesini Kayıt Dışı Kiralamışlar
Antalya'da bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın çıkan dairenin kayıt dışı olarak günlük kiraya verildiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 470 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler kısa yaptığı incelemede dairenin elektrik panosunda yangın çıktığını tespit etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, daire tahliye edildi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Tahliyenin ardından dairenin kayıt dışı olarak günlük kiraya verildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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