Gençler Tüm Türkiye’de Orman Temizleyecek

Gençlerin çevreye duyarlılığını artırmak, sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 20 Ekim Pazar günü saat 11.00'de Yenişehir Millet Ormanında yapılacak etkinlikle geniş katılımlı orman temizliği gerçekleştirilecek. Etkinliğe üniversite öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, belediyeler, özel sektör temsilcileri ve diğer kamu kurumları da destek verecek.

HER YAŞTAN DOĞA SEVER DAVETLİ

81 ilde eş zamanlı gerçekleşecek etkinlik için düşüncelerini paylaşan Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, özellikle gençlerin çevre bilincini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir çevre anlayışını daha geniş kitlelere yaymayı hedeflediklerini kaydetti. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması için ülke çapında yapılacak bu etkinliğin çok önemli olduğunu belirten İlman, her yaştan doğasever vatandaşları orman temizliği etkinliğine davet etti.

Kaynak: İHA