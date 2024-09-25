Gemiden Denize Düştü, 14 Gün Sonra Cansız Bedeni Bulundu

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Şarköy Limanı açıklarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Ekipler, cesedi bota alarak limana getirdi.

Yapılan incelemede cesedin iki hafta önce Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden denize düştüğü belirtilen Ganesh Govind'e ait olduğu belirlendi.

KAYBOLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİ

Şarköy ilçesi açıklarında iki hafta önce demirleyen Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden bir personelin kaybolduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti. 5 gün süren arama çalışmalarının ardında, herhangi bir bulguya rastlanamaması nedeniyle arama çalışmaları sonlandırılmıştı.

Kaynak: AA-İHA