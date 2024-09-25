Gemiden Denize Düştü, 14 Gün Sonra Cansız Bedeni Bulundu
Tekirdağ'da açıklarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede cesedin 14 gün önce tanker gemisinden denize düştüğü belirtilen Hindistan uyruklu bir kişiye ait olduğu belirlendi.
Tekirdağ'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Şarköy Limanı açıklarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Ekipler, cesedi bota alarak limana getirdi.
Yapılan incelemede cesedin iki hafta önce Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden denize düştüğü belirtilen Ganesh Govind'e ait olduğu belirlendi.
KAYBOLDUĞU BİLDİRİLMİŞTİ
Şarköy ilçesi açıklarında iki hafta önce demirleyen Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden bir personelin kaybolduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti. 5 gün süren arama çalışmalarının ardında, herhangi bir bulguya rastlanamaması nedeniyle arama çalışmaları sonlandırılmıştı.
Kaynak: AA-İHA