Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: İzmit'te yardımsever projeye 'hırsızlık' gölge düşürdü

İzmit Belediyesi'nin Çayırköy Mahallesi'nde hayata geçirdiği Çilek Köyü projesinde üzücü bir olay yaşandı. 13 dönümlük bir alana dikilen ve hasadı yapılıp geliri kız öğrencilere bağışlanacak olan yaklaşık 500 kilogram çilek çalındı.

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Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı: İzmit'te yardımsever projeye 'hırsızlık' gölge düşürdü

İzmit Belediyesi'nin Çayırköy Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi kız öğrencilere burs sağlamak amacıyla yürüttüğü Çilek Köyü projesinde üzücü bir gelişme yaşandı. 13 dönümlük arazide yetiştirilen ve hasadı yapılıp geliri kız öğrencilere bağışlanacak olan yaklaşık 500 kilogram çilek, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Bu olay nedeniyle hasat şenliği de iptal edildi.

Belediye yetkilileri, bugün gerçekleşecek hasat etkinliği için son hazırlıkları tamamlarken çileklerin olmadığını fark etti. Çayırköy'de bulunan arazinin giriş kapısının ve kenarındaki tel çitlerin zorlandığı görüldü.

'KIZ ÖĞRENCİLERİMİZE KATKI OLACAKTI'

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, yaşanan hırsızlık olayına tepki gösterdi. Obuz, “Belediyemizin Çayırköy’de bulunan 13 dönümlük arazisinde Çilek Hasadı etkinliğimiz olacaktı. Hasadımızın karnaval havasında olması adına aylardır personelimiz emek vermektedir. Bu hasattan elde edilecek gelir kız öğrencilerimize katkı olacaktı. Bu her sene yaptığımız ve başkanımızın çok önemsediği bir uygulama. Dün akşam karalama amaçlı mı yoksa başka bir amaçla mı yapıldı bilmiyoruz ama bir hırsızlık olayı yaşandı. Bu olayı inşallah emniyet güçlerimiz ortaya çıkaracaktır. Bunu yapanları en kısa zamanda hukukun önüne çıkartıp gerekli cezaları almasını sağlayacaktır diye umut ediyoruz. Fakat şunu kimse unutmasında ki Başkanımız asla kız öğrencilerimizi mağdur etmez” dedi.

Kaynak: İHA

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