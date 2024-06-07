Gelinlik denemek artık ücretli

Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik denemesinin ücretli olmasına karar verildiğini duyurdu.

Gelinlik denemek artık ücretli

Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, gelinlik provalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

NTV'de yer alan habere göre, Köksal, gelinlik denemelerinden ücret alınacağını duyurdu.

Bazı esnaflar uygulamanın doğru olduğunu düşünürken bazıları ise müşteri kaybına neden olacağını ifade ediyor.

Deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda, o para fiyattan düşülecek.

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