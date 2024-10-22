Gebze'de 5 Katlı Binada Doğalgaz Patladı: 8 Yaralı

Gebze'de 5 katlı binanın üçüncü katında meydana gelen doğalgaz patlamasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

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Gebze'de 5 Katlı Binada Doğalgaz Patladı: 8 Yaralı

Olay, 11.30 sıralarında Mevlana mahallesi 866 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, doğalgaz sebebiyle 5 katlı binanın üçüncü katında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara bölgede bulunan hastanelere sevk etti.

Patlamada Şerife B.S. (30), A.T.S. (4), B.S. (8), N.I. (6), Günay E. (65), B.T. (40), Z.K. (50) ile Ö.E.E. (17) yaralandı. Yaralılardan Şerife B.S. ile Günay E.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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