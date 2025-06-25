Gazipaşa’da Aranan 4 Şüpheli Yakalandı

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda, şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Adem T.’nin “Türk veya yabancı uyrukluları yurt dışına çıkmasına imkan sağlama”, Savaş A.’nın “Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi”, Tahsin A.’nın ise “Kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, bulundurma veya kabul etme” suçlarından arandığı belirlendi. Salih A.’nın ise “Silahla tehdit” suçundan işlem gördüğü tespit edildi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Silahlarla ilgili adli işlem başlatıldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden Adem T., Savaş A. ve Tahsin A., mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Salih A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA