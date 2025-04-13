Gaziantep'te Yeni Binalara Yakın Markaj

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen Gaziantep’in Araban ilçesinde yapılan yeni binalar, sıkı denetimlerden geçiyor.

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Gaziantep'te Yeni Binalara Yakın Markaj

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in Araban ilçesinde, depremzedelerin mağduriyetini gidermek amacıyla TOKİ tarafından Dumlupınar Mahallesi’nde 2+1 ve 3+1 nitelikli toplam 952 kalıcı konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.

Depreme dayanıklı konutlarda yaşamaya başlayan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirirken, yeni yapılacak diğer binalarda da deprem yönetmeliğine uygunluk şartı arıyor.

Arabanlı inşaatçılar ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra deprem bölgesinin tamamında olduğu gibi Araban ilçesinde de yaptıkları konut projelerini deprem bilinci ve insan ihtiyaçlarını iyi analiz ederek itina ile inşa ettiklerini ifade etti. Diğer yandan tüm projelerini deprem gerçeğiyle hazırladıklarını söyleyen inşaatçılar, yapıların her aşamasının yetkililer tarafından denetimden geçirildiğini aktardı.

Kaynak: İHA

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