Gaziantep’te Siber Dolandırıcılığa Geçit Yok

Gaziantep'te ekipler siber dolandırıcılığa karşı düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonlarda 17 vatandaşı toplam 455 bin 376 TL para toplayarak dolandıran 22 şüpheli şahıs yakalandı. 3 şüpheli tutuklandı.

Son Güncelleme:
Gaziantep’te Siber Dolandırıcılığa Geçit Yok

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Mart ayında yapılan çalışmalar sonucunda, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle 17 vatandaşı toplam 455 bin 376 TL para toplayarak dolandırdığı tespit edilen 22 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli aramalarda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Şüpheli şahıslardan 3’ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kayseri Develi'de Fotoğraf Yarışması Heyecanı Kayseri Develi'de Fotoğraf Yarışması Heyecanı
Bayrampaşa'da Zincirleme Kaza! 5 Araç Birbirine Girdi, 2 Ölü 4 Yaralı İstanbul'da Zincirleme Facia! Ölü ve Yaralılar Var
Kayseri'yi Don Vurdu Kayseri'yi Don Vurdu
Ankara’da Camiye Giderken Bıçaklanan Müezzin Yaralandı Ankara’da Camiye Giderken Bıçaklanan Müezzin Yaralandı
Van'da Korkutan Kaza! Kontrolden Çıkıp Takla Attı Van'da Korkutan Kaza! Kontrolden Çıkıp Takla Attı
Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu Gram Altın ve Ons Altını Olanlar Dikkat! 5 Yıl Sonra Bir İlk, Büyür Rekor Oldu
Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak
Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak Doğan Holding'den Dev Adım! Rekor Olacak
En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor: Kilosu 250 Lirayı Geçti En Nadide Hasat Yapıldı! Yılda Sadece Mart Ayında Çıkıyor Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı! SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Kara Haber: SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı!