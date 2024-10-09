Gaziantep’te Orman Yangını Çıktı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

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Gaziantep’te Orman Yangını Çıktı

İslahiye ilçesi İdilli mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine İskenderun’dan bir yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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