Gaziantep'te mezuniyet töreninde helyum gazı dolu balonlar patladı: 8 öğrenci yaralandı

Olay Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'ndeki Ayıntap Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Mezuniyet töreni sırasında kutlamalar yapılırken helyum gazı dolu balonlar henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamada vücutlarında yanık oluşan 8 öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrencilerden 6'sı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Diğer 2 öğrenci ise Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA