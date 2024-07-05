Gaziantep'te Korkutan Olay! 61 Sağlık Personeli Hastanelik Oldu

Gaziantep'te akşam yemeğinde yedikleri yemekten zehirlenen 61 sağlık personeli hastanelik oldu.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yavuzeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan personellerin durumunun stabil olduğu ve tedavilerinin sürdüğü ifade edildi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan personelin durumunun iyi olduğunu söyledi.

TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Sağlık personellerinin durumu hakkında konuşan ve geçmiş olsun dileklerini ileten Şahin, şunları kaydetti:

"Bugün akşam yemeğinde aynı noktadan hizmet alımı yapılmış olan yemekten yiyen 61 civarında kişinin hastanemize müracaat ettiğini gördük. Gelen vakaların büyük kısmına Ersin Aslan hastanemizin Mücahitler binamızda müdahale edildi. Geriye kalan bir kısmı da Yavuzeli hastanesine sevk edildi ve bu durumdan yaklaşık 61 sağlık çalışanımız etkilendi. Hepsinin tedavileri yapıldı ve durumu kontrol altında."

Sağlık çalışanlarının tedavilerinin sürdüğünü belirten Şahin, "Sağlık çalışanlarımızdan durumu ağır olan kimse yok. Yemeğin yapıldığı yerle alakalı hem Tarım Müdürlüğü ekiplerimiz hem de bizim Halk Sağlığı ekiplerimiz ilgili numune alım işlemine başladı. Bununla ilgili çalışmalar da sürüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA