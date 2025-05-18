Gaziantep'te Ele Geçirildi, Tam 2 Milyon Lira...

Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından 3 iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon 280 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te Ele Geçirildi, Tam 2 Milyon Lira...

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapamında, Şahinbey ve Şehitkâmil ilçelerinde M.A., M.B., O.O. ve H.H. isimli şahıslara ait işyerlerine baskın gerçekleştirildi.

İş yerlerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 2 milyon 280 bin TL olan gümrük kaçağı 54 adet cep telefonu, 53 adet müzik çalar, 38 adet kablosuz kulaklık, 36 adet epilasyon cihazı, 15 adet oyun konsolu, 8 adet akıllı kol saati, 2 adet tablet, 550 adet şarj aleti ve 75 adet cep telefonu güvenlik filigramı ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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