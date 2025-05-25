Gaziantep'te Bisiklet Festivali Heyecanı: Yüzlerce Kişi Pedal Çevirdi

Gaziantep'te düzenlenen Bisiklet Festivali'nde, farklı yaş gruplarından yaklaşık 600 katılımcı 5 kilometre pedal çevirdi.

Gaziantep'te Bisiklet Festivali Heyecanı: Yüzlerce Kişi Pedal Çevirdi

Festival, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin çevreci, erişilebilir, akıllı ve insan odaklı ulaşım çözümlerini yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü Gaziantep Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Strateji Planı (GAUS) Projesi kapsamında Festival Park'ta gerçekleştirildi.

Etkinlikte, çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 katılımcı 5 kilometrelik güzergahta bisiklet sürdü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte son 10 yılda bisiklet yollarının 100 kilometreye ulaştığını belirterek, yeni projelerle Gaziantep'i ulaşımda öncü şehirlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Festival alanında kurulan çeşitli stantlarda bilgilendirme faaliyetleri yapılırken, etkinlik kapsamında 2 yetişkin bisikleti ve 15 çocuk bisikleti hediye edildi.

Kaynak: AA

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