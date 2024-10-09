Gaziantep'te Biber Üreticisine Can Suyu

Proje kapsamında ÇKS’ye kayıtlı olup kuru biber üretimi yaptığına dair resmi belge sahibi çiftçiler, ilçe tarımdan edindikleri ÇKS kayıt belgeleri ve kimlikleriyle ilk başvuru sürecini tamamlıyor. Ardından çiftçilerin üretim sahasından elde edilen iki torba numune depo alanına götürülüyor. Burada bir torba ürün kalitesini analiz etmek için laboratuvar bölümüne veriliyor. Bir diğeri ise şahit numune olarak depo alanındaki yetkililerde tutuluyor.

Laboratuvar sonuçlarına göre, ürünlerin kalite standartlarını karşılaması halinde çiftçilere biberlerini teslim etmeleri için bilgi veriliyor. Ürünlerin standartlara uygun olmaması durumunda ise alım süreci durduruluyor.

Son olarak çiftçiler, ürünlerini İslahiye’deki depo alanına getiriyor. Burada kuru biberler kantarda tartılarak teslim alınıyor. Teslim esnasında kimlik, kimlik fotokopisi ve ikametgâh belgesi gibi ek evraklar da isteniyor. Depoya getirilen kuru biberler, şahit numunelerle karşılaştırılarak aynı kalitede olup olmadığı tespit ediliyor. Kalitenin onaylanmasının ardından satış işlemi gerçekleştiriliyor. Alım sürecinden sonra kuru biberlerin bozulmaması için gerekli ilaçlama işlemleri de yapılıyor.

Kaynak: İHA