Gaziantep Havalimanı'nda Arbede! 1'i Polis 2 Yaralı

Gaziantep Havalimanı girişinde imlik kontrolü yapmak isteyen polise mukavemet gösteren şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede çıktı. Arbedede silah ateş aldı. 1 polis ile 1 şahıs hafif yaralandı.

Gaziantep Havalimanı'nda Arbede! 1'i Polis 2 Yaralı

Gaziantep Havalimanı'na giriş yapmak isteyen bir araç, kontrol öncesi sürücü değişikliği yapmaya çalışınca ve kimlik-ehliyet ibraz etmeyi reddedince durumdan şüphelenen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Bu sırada araçta bulunan şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Giderek büyüyen olay sırasında silah ateş aldı.

1'İ POLİS 2 YARALI

Bu sırada ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar polis memuru N.U. ile şahıslardan S.Ö.'ye isabet etti. Daha sonrası olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan polis ile şahsı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralılar, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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