Gaizantep'i Şiddetli Rüzgar Vurdu

Gaziantep'te etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Bazı ağaç dalları koptu, çöp konteynerleri savruldu.

Son Güncelleme:
Gaizantep'i Şiddetli Rüzgar Vurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kentte etkili olan rüzgar nedeniyle İncilipınar Mahallesi'nde bazı ağaçların kopan dalları yol kenarına ve kaldırıma düştü.

Yol kenarında yürüyen vatandaşlar, rüzgarın yerdeki tozu havaya kaldırması nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Rüzgarın etkisiyle bazı çöp konteynerleri de yerinden oynayarak savruldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kopan ağaç parçalarını toplayarak yolu temizledi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek 9 Haziran Burç Yorumları: Yeni Başlangıçların Fitili Ateşlenecek
Camlarınızı Bu Karışımla Silin, Sonbahara Kadar Parlak Kalsın! İşte Sır Gibi Saklanan Doğal Temizlik Formülü Camlarınızı Bu Karışımla Silin, Sonbahara Kadar Parlak Kalsın! İşte Sır Gibi Saklanan Doğal Temizlik
Kontrolden Çıkan Tır Zincirleme Kazaya Neden Oldu Kontrolden Çıkan Tır Zincirleme Kazaya Neden Oldu
Durdurulan Otomobilden 9 Kaçan Göçmen Çıktı Durdurulan Otomobilden 9 Kaçan Göçmen Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay! Sadece O Kişiler Yararlanacak Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay!
BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda
BES'te Büyük Altın Rüzgarı: Tarihi Seviye Görüldü BES'te Büyük Altın Rüzgarı, Tarihi Seviye Görüldü
Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek Atilla Yeşilada: Altın ve Konutta Rüzgar Tersine Dönecek