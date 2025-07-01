Freni Boşalan Kamyon, Evin Bahçe Duvarına Çarptı
Adana’nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, frenleri boşalan hafriyat kamyonu bir evin bahçe duvarına çarptı. Kamyon sürücüsü kazada yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak’ta gerçekleşen olayda, Fikret D. yönetimindeki 01 AHJ 727 plakalı hafriyat kamyonunun frenlerinin arızalanması sonucu araç kontrolden çıktı. Kamyon, İsmail A.’ya ait olan evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Olay ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA