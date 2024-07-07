Foça'da Orman Yangını: Mahalleli Evlerini Terk Etti

İzmir'in Foça ilçesinde saat 16.23 sıralarında Yenifoça, Güntayımı mevkiinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine çok yakın bir mesafede çıkan yangın nedeniyle insanlar tedbir amaçlı evlerini terk etti.

Foça'da Orman Yangını: Mahalleli Evlerini Terk Etti

İzmir'in Foça ilçesi Yenifoça, Güntayımı mevkisinde saat 16.23 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yaşam yerlerine çok yakın bir mesafe başlayan orman yangını, çevre sakinini endişeye sürükledi. Birçok kişi evlerini terk ederek yangının olduğu bölgeye destek amaçlı gitti.

Kaynak: İHA

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