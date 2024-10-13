Fırtınada Uçan Çatı, Başka Bir Evin Üzerine Düştü

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçup başka bir evin üzerine düştü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar fırtınanın ardından kendi imkanlarıyla hasarı onarmaya başladı.

Fırtınada Uçan Çatı, Başka Bir Evin Üzerine Düştü

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde etkili olan fırtınanın şiddetine dayanamayan bir evin çatısı yerinden koparak uçtu.

Metrelerce uzağa uçan çatı, prefabrik bir evin üzerine düştü. İçerisinde vatandaşların olduğu öğrenilen prefabrik evde can kaybı ya da yaralanan olmadı. Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından vatandaşlar, evin üzerine düşen çatıyı kaldırmak için kendi imkanları ile çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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