Fırtına Sahil Yolunu Tahrip Etti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına, sahil hattında tahribata neden oldu. Dalgalar sebebiyle sahil yolunda meydana gelen hasar için ekipler çalışma başlattı.

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Fırtına Sahil Yolunu Tahrip Etti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde etkili olan fırtına, sahil hattında ciddi tahribata yol açtı. Şiddetli rüzgârlarla birlikte yükselen dalgalar, sahili döverek deniz suyunun sahil yoluna taşmasına neden oldu.

Fırtınanın etkisiyle sahil yolu ve kaldırımlarda hasar meydana gelirken, Karayolları ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, zarar gören bölgelerde onarım çalışmalarına başladı.

Yetkililer, vatandaşları sahil yolunda dikkatli olmaları konusunda uyardı ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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