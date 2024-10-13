Fırtına Camii Minaresinin Yıkılmasına Sebep Oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde dün gece etkili olan sağanak ve fırtınada bir caminin minaresi otomobilin üzerine devrildi.



Olay ilçeye bağlı Çıraklar köyünde meydana geldi.

Dün gece yarısı etkili olan sağanak ve fırtınaya dayanamayan caminin minaresi imam Abdulsamet Şahin’in otomobilinin üzerine doğru yıkıldı.



Şans eseri yaralanan olmazken, yıkılan minare otomobilde maddi hasar oluşturdu.

Yıkılan minarenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olayı duyup köye gelen imamın babası Selahattin Şahin, "Can kaybı yok. Halimize şükretmek lazım. Allah’ım beterinden saklasın" dedi.

Kaynak: İHA