"Fırçadan Umuda" Sergisi Gazze'ye Umut Çizecek

Bahariye Mevlevihanesi'nde "Sanatın Gücüyle Gazze'ye Destek" alt başlığıyla gerçekleştirilen sergide, 22 kadın ressamın eserleri yer alıyor. Gazze'deki durumun gündemde kalmasını sağlamanın da amaçlandığı sergi, yarın sona erecek.

Serginin küratörü Meryem Veli, AA muhabirine, İnsan Vakfının düzenlediği, Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneğinin destek verdiği bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Sergiyle bütün dünyaya ve insanlığa Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmeye çalıştıklarını vurgulayan Veli, "Her ne kadar 'Türkiye'de olsak da onlarla beraberiz' demek amacıyla bu sergiyi açmak istedik." dedi.

"ONLAR BİZİ BAĞIŞLASIN DİYE BURADAYIZ"

Sergi gelirlerinin İnsan Vakfı üzerinden koordineli bir şekilde Gazze'ye bağışlanacağı bilgisini veren Veli, şunları kaydetti:

"Eserlerin hepsinin bir bedeli var ama biz bedellerini en alt seviyelerden belirledik. Muhakkak hayırseverler daha üst seviyelerden bağışlarda bulunacaklardır. Fakat benim asıl dikkat çekmek istediğim şey şu, evet bunu bir bağış yöntemi olarak belirledik ama burada biz Gazze'ye bağışlanma diliyoruz. Biz bağışlamıyoruz, onlar bizi bağışlasın diye buradayız. Onun için ses vermeye çalışıyoruz."

"FIRÇALARIMIZLA FİLİSTİN'E DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ressam Fatma Güllü ise 26 yıllık resim öğretmeni olduğunu ve son 3 yıldır sergide eserleri bulunan grupla resim yaptığını belirterek, "Grubumuz Filistin'e destek olmak amacıyla hayatta en değer verdiğimiz şey olan zamanını ayırıp çalışmalarını yaparak ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştılar." diye konuştu.

Sergide 22 sanatçının yaklaşık 60 eserinin bulunduğunu aktaran Güllü, sergiye özel çalışmaların yapıldığını, Filistin'e destek vermek için yoğun çalışma saatleri sonucunca serginin açıldığını anlattı.

Güllü, yağlı boya tablo ve kara kalem çalışmalarının sergide yer aldığına işaret ederek, "Serginin adı 'Fırçadan Umuda'. Biz fırçalarımızla tuvallere renk vererek Gazze ve Filistin'e destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Serginin yarın son bulacağını, bundan sonraki projelerin daha uzun soluklu olmasını planladıklarını söyleyen Güllü, "Buraya gelip ziyaret eden ya da bu konuda gerçekten 'Gazze için ne yapabilirim' diye düşünen herkes için çok güzel bir fırsat. Biz bu eserleri satmıyoruz hediye ediyoruz. Siz de içinizin rahatlığıyla Gazze ve Filistin'e yardım ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa sergi ekibi adına katılan sanatçı Meryem Terzi, TBMM önceki dönem Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Balin, İnsan Vakfı Mısır Temsilcisi Muhammed Arif Sümeli ve Hamas Müslüman Ülkelerden Sorumlu Genel Sekreteri Münir Said de etkinlikte konuşma yaptı.

Açılışta ayrıca sanatçılara ve sergiye destek verenlere plaket ve çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA