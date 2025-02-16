Firariler 6 Sene Sonra Çilek Bahçesinde Yakalandılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, yaptıkları detaylı araştırmalar sonucunda "Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak, Yol Kesmek Suretiyle Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla Gece Vakti Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma" suçundan aranan ve haklarında 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan biri kadın 2 şüphelinin Aydın'da olduğunu tespit etti.

Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'ndeki bir çilek bahçesinde yevmiyeli olarak çalıştığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için harekete geçen JASAT ekipleri, operasyon gerçekleştirdi. Yapılan koordineli çalışma sonucunda 6 yıldır aranan S.T. (70) ile M.T. (66) isimli aranan şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA