Fındık Hırsızını Jandarma Yakaladı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Aşağı Dikencik Mahallesi'nde D.K.’ye ait depodan, geçtiğimiz hafta salı ve perşembe geceleri olmak üzere iki farklı tarihte yaklaşık 3 ton fındık çalındı. İhbar üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının şüphelisi kısa sürede belirlendi.

Şüpheli Ç.Ç. adlı şüpheli şahıs, JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınırken, şüphelinin ikametinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin, hassas terazi ve 35 tablet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli Ç. Ç.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA