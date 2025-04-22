Fındık Hırsızını Jandarma Yakaladı

Samsun'da iki gecede yaklaşık 3 ton fındık çaldığı iddia edilen şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Fındık Hırsızını Jandarma Yakaladı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Aşağı Dikencik Mahallesi'nde D.K.’ye ait depodan, geçtiğimiz hafta salı ve perşembe geceleri olmak üzere iki farklı tarihte yaklaşık 3 ton fındık çalındı. İhbar üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının şüphelisi kısa sürede belirlendi.

Şüpheli Ç.Ç. adlı şüpheli şahıs, JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınırken, şüphelinin ikametinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin, hassas terazi ve 35 tablet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli Ç. Ç.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Jandarmadan Kaçak Çay ve Tütün Operasyonu Jandarmadan Kaçak Çay ve Tütün Operasyonu
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
Evinde El Bombası Bulunan Kişi Tutuklandı Evinde El Bombası Bulunan Kişi Tutuklandı
Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor Canan Karatay'ın Asla Vazgeçmediği Baharat! Karaciğeri Temizliyor, Bağırsakları Harekete Geçiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda Mehmet Şimşek Düğmeye Bastı: 3 Gün Süre Verildi! Banka Hesabı Olan Herkes Bu İşlemi Yapmak Zorunda
Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez: Riski Çok Büyük! Herkes Ters Köşe Olacak
Tapuda Yılların Uygulaması Kaldırıldı: Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek Tapuda Artık Kimse O Ücreti Ödemeyecek
Edirne'de Hasat başladı! Tarlaya Giren Hüngür Hüngür Ağladı, Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu Edirne'de Hasat başladı! Tarlaya Giren Hüngür Hüngür Ağladı, Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu
Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı Bugün Yatırım Yapan Rekor Kazanacak: Gelecekte Piyasaya Hakim Olacak 6 Teknoloji Açıklandı