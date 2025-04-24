FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 6 Kişi Gözaltında

FETÖ'nün gizli yapılanmasına dahil olduğu belirlenen şahısları yakalamaya yönelik İzmir'de gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

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FETÖ'nün Mahrem Yapılanmasına Operasyon: 6 Kişi Gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 7 şahsı yakalamak adına çalışma başlatıldı.

Örgütün 'mahrem yapılanma' olarak bilinen yapısında yer aldıkları belirlenen kişilerin adreslerine, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından MİT destekli gerçekleşen operasyon yapıldı. Bu sabah eş zamanlı olarak yürütülen baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgu işlemleri sürerken, yurt dışında olduğu belirlenen 1 firariyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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