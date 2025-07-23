Fethiye'de 6 Suçtan Aranan Hükümlü Jandarmadan Kaçamadı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Edinilen bilgilere göre, 50 yaşındaki O.D. hakkında; “Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek (2 kez), nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal, birden fazla kişiyle tehdit, basit yaralama ve açığa imzanın kötüye kullanılması” gibi 6 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

O.D., Fethiye ilçesine bağlı İncirköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA