Fenerbahçeli çiftçiye sarı-kırmızı sürprizi: "Beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı"

Bu beklenmedik durumu heyecanla anlatan Ateş, "Bu kirazı gördükten sonra Galatasaray’ın şampiyon olacağını anladım. Ben Fenerbahçeliyim ama beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı. Çok şaşırdım. Bu özel kirazı buzdolabında, buzlukta saklayacağım" dedi.