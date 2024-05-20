Evlerin içine kadar giriyor! Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı

Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, evlerin içine kadar girdi.

Son olarak Beyyurdu'nda bir evde görülen yılan, ev halkının dikkati sayesinde fark edildi. Yılan, ev sakinleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Yılanların yaşam alanlarında görülmeye başlanması tedirginlik yarattı.

Kaynak: İHA