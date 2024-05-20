Evlerin içine kadar giriyor! Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar doğaya çıkmaya başladı. Yaşam alanları daraldığı için yiyecek bulmakta zorlanan yılanlar evlere girmeye başladı.

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Evlerin içine kadar giriyor! Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı

Elazığ’da havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, evlerin içine kadar girdi.

Son olarak Beyyurdu'nda bir evde görülen yılan, ev halkının dikkati sayesinde fark edildi. Yılan, ev sakinleri tarafından yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Evlerin içine kadar giriyor! Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı - Resim : 1

Yılanların yaşam alanlarında görülmeye başlanması tedirginlik yarattı.

Kaynak: İHA

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