Evinde El Bombası Bulunan Kişi Tutuklandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Kızıltepe ilçesinde ikamet eden bir şahsın evine operasyon gerçekleştirildi.

Evde yapılan aramada, 3 adet el bombası, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet tabanca, 1000 adet mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmat muhafaza altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA