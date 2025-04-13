Eskişehirlilerden Patili Dostlara Mama Bağışı

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ne hayvanseverler bağış da bulunuyor. Bu çerçevede Esentepe Mahallesinde bulunan bir veteriner kliniği, başlattığı kampanya ile alınan mamaları merkez yetkililerine teslim etti.

Esentepe Mahallesinde bulunan Doğa Veteriner Kliniği sahibi Aytuğ Akses, Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’ndeki sokak hayvanları için mama bağışında bulundu.

Mamaları teslim alan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi yetkilileri de duyarlılığından ötürü klinik sahibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA