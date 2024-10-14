Eskişehir'deki Silah Ticareti Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

Eskişehir'deki 'Silah Ticareti' yaptığı belirlenen 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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Eskişehir'deki Silah Ticareti Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Silah Ticareti' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda S.T., A.T., B.T., İ.G., A.O., S.Ö. ve B.Ö. isimli 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şüphelilerden S.T., A.T., B.T. ve İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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