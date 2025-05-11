Eskişehir'de Şiddetli Rüzgar Alarmı! Bu Akşama Dikkat

Eskişehir Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir genelinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Yapılan uyarıda, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarına önemli bir değişiklik beklenmemekle birlikte en yüksek sıcaklığın 25 derece ile Mihalgazi ilçesinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA