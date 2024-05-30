Eskişehir'de hidroelektrik santralinde patlama: 14 işçi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde faaliyet gösteren bir hidroelektrik santralinde (HES) yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 14 işçi hastaneye kaldırıldı.

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Eskişehir'de hidroelektrik santralinde patlama: 14 işçi hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'in Alpu ilçesinde faaliyet gösteren bir hidroelektrik santralinde trafonun patlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yoğun dumandan etkilenen 14 işçi, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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