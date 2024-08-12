Eskişehir'de Dehşet! Canlı Yayın Açıp Önüne Geleni Bıçaklayan Çelik Yelekli Saldırgan Yakalandı

Eskişehir'de çelik yelek ve kask giyerek elindeki bıçak ve baltayla önüne gelene saldıran şüpheli, 5 kişiyi yaraladı.

Son Güncelleme:
Eskişehir'de Dehşet! Canlı Yayın Açıp Önüne Geleni Bıçaklayan Çelik Yelekli Saldırgan Yakalandı

Nazilerin “Kara Güneş” amblemini göğsüne yapıştıran 18 yaşındaki saldırgan, Tepebaşı'nda önüne gelene bıçak ve baltayla saldırarak 5 kişiyi yaraladı.

Saldırıya uğrayanlardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan, polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, saldırıyı bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiye gerçekleştirdi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Hücum yeleği, kask ve gözlük takan, Nazilerin “Kara Güneş” amblemini göğsüne yapıştıran saldırgan saldırıyı canlı yayınladı.

Eskişehir'de Dehşet! Canlı Yayın Açıp Önüne Geleni Bıçaklayan Çelik Yelekli Saldırgan Yakalandı - Resim : 1

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kafasında kask, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği olan şahsın sebepsiz yere insanlara saldırdığı ve etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Eskişehir'de Dehşet! Canlı Yayın Açıp Önüne Geleni Bıçaklayan Çelik Yelekli Saldırgan Yakalandı - Resim : 2

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

18 yaşındaki saldırganın sosyal medya hesabındaki paylaşımları ise dikkat çekti. Paylaşımında göçmenleri, feministleri, komünistleri hedef alan saldırgan, çözüm yolu olarak "hepsini ortadan kaldır" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Instagram'ın Açılışını Lokma Dağıtarak Kutladılar Instagram'ın Açılışını Lokma Dağıtarak Kutladılar
Mardin'de Feci Kaza: Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti Mardin'de Feci Kaza: Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu
Dört Metrelik Kuyuya Düşen Keçi Böyle Kurtalırdı! Dört Metrelik Kuyuya Düşen Keçi Böyle Kurtalırdı!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan Hissedildi Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem!
Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor
Paris 2024'te Bronz Madalya Kazanan Milli Güreşçiden Dikkat Çeken Açıklama: 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar' 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar'
Gül Neden Soluyor? İşte Gül'ü Yıl Boyunca Canlı Tutmanın Yolu Gül Neden Soluyor? İşte Gül'ü Yıl Boyunca Canlı Tutmanın Yolu
Adana'da Balkondan Düşen Doktor Hayatını Kaybetti Adana'da Balkondan Düşen Doktor Hayatını Kaybetti