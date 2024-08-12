Eskişehir'de Dehşet! Canlı Yayın Açıp Önüne Geleni Bıçaklayan Çelik Yelekli Saldırgan Yakalandı

Nazilerin “Kara Güneş” amblemini göğsüne yapıştıran 18 yaşındaki saldırgan, Tepebaşı'nda önüne gelene bıçak ve baltayla saldırarak 5 kişiyi yaraladı.

Saldırıya uğrayanlardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan, polis müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, saldırıyı bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiye gerçekleştirdi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Hücum yeleği, kask ve gözlük takan, Nazilerin “Kara Güneş” amblemini göğsüne yapıştıran saldırgan saldırıyı canlı yayınladı.

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kafasında kask, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği olan şahsın sebepsiz yere insanlara saldırdığı ve etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

18 yaşındaki saldırganın sosyal medya hesabındaki paylaşımları ise dikkat çekti. Paylaşımında göçmenleri, feministleri, komünistleri hedef alan saldırgan, çözüm yolu olarak "hepsini ortadan kaldır" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA