Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden Bilecik'e Destek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale için destek ekiplerini bölgeye gönderdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden Bilecik'e Destek
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Yol Yapım ve Bakım Onarım Dairesi’ne bağlı bir arazöz ve personel, Bilecik’teki orman yangınında söndürme çalışmalarına destek vermek için 27 Haziran’da bölgeye sevk edildi. Yangının devam etmesi üzerine dün Park ve Bahçeler, Afet İşleri, İtfaiye, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlıkları ile EBB Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nden araç ve personel desteği sağlandı.

Bugün ise Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından iki araç ve altı personel daha görevlendirilerek bölgeye takviye desteği gönderildi. Böylece toplamda 14 araç ve 25 personel yangın bölgesine ulaşarak söndürme ve lojistik destek çalışmalarına katıldı.

Ekipler arasında arazözler, çekici, dorse, öncü araçlar ve kamyonetler yer alırken, yangınla mücadele eden ekiplere ulaştırılmak üzere 5 bin adet ayran ve altı palet Kalabak Suyu da bölgeye gönderildi. Ayrıca, yangın bölgesinde görev yapan ekiplerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere üç adet seyyar tuvalet de sevk edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ekiplerin ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde yangınla mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: ANKA

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