Eski Muhtar, Karısı ve Oğlunu Katletti

Giresun'da daha önce muhtarlık yapan Fazlı Y. isimli kişi, tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak katletti.

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Eski Muhtar, Karısı ve Oğlunu Katletti

Giresun'un Çamoluk ilçesinde eşini ve oğlunu tabancayla öldüren kişi gözaltına alındı.

İlçenin Kılıçtutan köyündeki Karabayır Camisi önünde dün gece Fazlı Y. (56) ile eşi Hanife Y. (54) ve oğlu Beytullah Y. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fazlı Y, tabancayla eşi ve oğluna ateş etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

İlçeye bağlı Kılıçtutan köyünün eski muhtarı olduğu öğrenilen Fazlı Y'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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