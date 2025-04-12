Erzurum’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Erzurum'da düzenlenen operasyonda 9 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şahıs da tutuklandı.

Erzurum’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ve narkotik madde arama köpeği HERA ile gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde yapılan üç ayrı operasyonda toplamda 9 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A.H. (41), V.D. (39) ve O.K.Z. (34) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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