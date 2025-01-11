Erzurum’da Tarihi Eser Operasyonu

Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar sonucunda Palandöken ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 194 adet tarihi sikke, 275 adet tarihi obje, bir dedektör ve iki arama çubuğu bulundu.

Operasyon kapsamında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet eden 6 kişi hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: İHA