Erzurum'da Jandarma Aranan 140 Şüpheliyi Yakaladı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, bir aydır aranan şahıslara ilişkin çalışma yürüttü. 140 şüpheli yakalandı.

Son Güncelleme:
Erzurum'da Jandarma Aranan 140 Şüpheliyi Yakaladı

Bir aylık dönem içerisinde ifadeye yönelik aranan 109 şahıs, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 29 şahıs, 10-20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, olmak üzere toplam 140 aranan şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi.

Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli YakalandıDolandırıcılık ve Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli YakalandıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Erzurum
Son Güncelleme:
Adıyaman’da Toz Bulutu Etkili Oldu Adıyaman’da Toz Bulutu Etkili Oldu
Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
Gürsu Belediyesi'nden Çocuk Kütüphanesi İçin Kampanya Gürsu Belediyesi'nden Çocuk Kütüphanesi İçin Kampanya
Ankara’da Camiye Giderken Bıçaklanan Müezzin Yaralandı Ankara’da Camiye Giderken Bıçaklanan Müezzin Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu
Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi