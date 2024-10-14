Erzurum’da Hava Limanı Uçuş Sayıları Paylaşıldı

Erzurum Hava Limanı’nda 2024 yılında 5 bin 882 uçuş gerçekleşti ve toplam 893 bin 712 uçtu. Erzurum Hava Limanı’ndan 8 ay içinde 5 bin 771 iç hat ve 111 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 5 bin 707 uçuş gerçekleşti ve 784 bin 521 kişi uçtu.

Erzurum’da 2024 yılında 888 bin 502 iç hatlar ve 5 bin 210 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2024 yılı içinde Erzurum’dan 4 bin 988 ticari uçuş olurken, havaalanından toplam 7 bin 669 ton yük trafiği yaşandı. Aynı dönem içinde toplam 85 tonluk kargo trafiği gerçekleşti.

Kaynak: İHA